Alanyalı girişimcinin önderliğinde Yolcu’nun ilk bölümü yayınlandı 

GÜVENER ve dizi ekibi, Oba Olive Garden Barbecue sponsorluğunda düzenlenen gala gecesinde yayınlanan ilk bölümü, dostlarıyla birlikte izledi. Dizinin gösteriminden önce Güvener yapmış olduğu konuşmada, dizi için yola çıktıkları andan itibaren neler yaşadıklarına ilişkin aktarımlarda bulundu. Yanı sıra dizinin yönetmen koltuğunda oturan Yusuf Kıran ise projeye olan inancına vurgu yaptı. Dizinin ilk bölümü katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gösterimin sonunda katılımcılara seslenen Güvener, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Güvener, öte yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e de Dim TV aracılığı ile seslenerek destek istedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 23:02