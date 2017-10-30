Alanyalı Deniz Seki Umre'ye gitti 

OLDUKÇA heyecanlı olduğu gözlenen Deniz Seki, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seki, "Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Çok heyecanlıyım" dedi.
Bir basın mensubunun "Döndüğünüzde başka bir Deniz Seki mi göreceğiz?" sorusuna ise ünlü şarkıcı "Ben değişmeyeceğim, sadece ruhum arınacak. Dualar edeceğim. İlk kez gidiyorum" diye cevap verdi.
Deniz Seki, bir uyuşturucu davasında mahkum olmuş, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilmişti.
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