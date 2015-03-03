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Alanyalı çocuklara müjde

Alanya Belediye Tiyatrosu "20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü" kutlamaları için, "Dede Korkut Hikayeleri" adlı çocuk oyununu ortaokul öğrencilerine sergileyerek "Çocuk Tiyatrosu Birimi" oluşturma çalışmaları için bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak

Alanyalı çocuklara müjde

Alanya Belediye Tiyatrosu "20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü" kutlamaları için, "Dede Korkut Hikayeleri" adlı çocuk oyununu ortaokul öğrencilerine sergileyerek "Çocuk Tiyatrosu Birimi" oluşturma çalışmaları için bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak

03 Mart 2015 Salı 11:20
Alanyalı çocuklara müjde
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MUHARREM Ergin’in “Dede Korkut Hikayeleri” adlı bilimsel inceleme kitabından Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür’ün düzenleyerek oyunlaştırdığı ve “Çocuk Tiyatrosu Araştırmaları Laboratuvarı” koordinatörü pedagog rejisör Dr. Rasim Aşın’ın yönettiği oyun, “her yaş grubu kendi yaşına uygun oyun izlemeli” düşüncesiyle pedagojik ve psikolojik danışman işbirliğinde okullarımızın 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarına giden 10 – 12 yaş grubu için sahnelenmiştir.
Oyunumuz “Dede Korkut Hikayeleri”nin on iki hikayesinden ikisini ele alıyor. Yer yer çocukların da oyuna katılmaları sağlanırken, Türkiye’nin dört bir yanının folklorik özellikleri de gözler önüne seriliyor. Akıl ve güç ilişkisi ana temasını işleyen oyunda “gücün ancak akıl ile birlikte” kullanıldığında olumlu sonuç vereceğine değiniliyor. Geleneksel Türk Tiyatrosu formunda ve Yaratıcı Drama Temelli, Anlatısal Çocuk Oyunu “Dede Korkut Hikayeleri”, haftanın belirli gün ve saatlerinde Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonlarımızda 10 – 12 Yaş arası çocuklarımızla (4, 5, 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri) buluşmaya devam edecek.
Oyun ayrıca düzenli olarak Alanya'ya bağlı yeni mahalle okullarında çocuklarla buluşacak. Önümüzdeki sezonda oynamaya devam edecek oyunla Alanya'nın bütün okullarına ulaşılması planlanıyor. Bir perdeden oluşan oyun 45 dakika sürüyor.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 10:23
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