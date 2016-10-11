Alanya'da milli heyecan!

KONAKLAMA için Alanya’nın seçkin otellerinden biri olan ve spor turizmi için yaptığı yatırım ve hizmetlerle tanınan Alaiye Resort & Spa Hotel’i seçen Slovakya U21 Milli takımının 12 Ekim Çarşamba günü Alanya’dan ayrılması bekleniyor. Öte yandan grubunda 3. sırada yer alan Milli takımımızın Slovakya ile oynayacağı karşılaşma en iyi 2. lik için hayati önem taşıyor. 2017 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri sonunda grup liderleri finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise 2'şerli olarak birbirleriyle eşleşerek Play-Off oynayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 11.10.2016 13:21