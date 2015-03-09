Alanya'da derbi coşkusu

09 Mart 2015 Pazartesi 16:49
- Merve KAYA
ŞÜKRÜ Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kaşık Restoran'da takip eden Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, maçın başlangıç düdüğü ile dev ekrana kilitlendi. Büyük heyecana sahne olan ve sayısız pozisyonun yaşandığı mücadelenin 81. dakikasında Dirk Kuyt'ın attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe taraftarları, sevinç çığlıklarıyla mekânı adeta coşturdu. Geç saatlere kadar devam eden zafer sevinci, sarı lacivertli taraftarların tezahüratlarıyla taçlandı.
NOT: Habere ait fotoğraflara www.magazin.yenialanya.com Foto Galeri'den ulaşabilirsiniz.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 09.03.2015 16:03