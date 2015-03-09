Alanya'da derbi coşkusu

- Merve KAYA

ŞÜKRÜ Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kaşık Restoran'da takip eden Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, maçın başlangıç düdüğü ile dev ekrana kilitlendi. Büyük heyecana sahne olan ve sayısız pozisyonun yaşandığı mücadelenin 81. dakikasında Dirk Kuyt'ın attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe taraftarları, sevinç çığlıklarıyla mekânı adeta coşturdu. Geç saatlere kadar devam eden zafer sevinci, sarı lacivertli taraftarların tezahüratlarıyla taçlandı.