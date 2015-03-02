Alanya'da çılgın köstüm partisi

Arzu Naz YÜCEL

ÇETİNER Ajans ve Organizasyon Sahibi Meral Çetiner’in organizasyonunu üstlendiği kostüm partisi, son günlerde düzenlenen en eğlenceli parti olarak hafızalara kazındı. Bella Donna Yaşam Merkezi Spa Center’ın da 1. yılını kutladıkları kostüm partisine çok sayıda davetli katıldı. Partiye katılan davetliler, çılgın kostümleriyle yaratıcılık sınırlarını zorladı. Davetliler, kedi kızdan, Japon kadınlara, meleklerden, cadılara kadar değişik kostümlere büründü. Misafirler Mehmet Kılınçay, Abidin Kaynak ve Damla'nın sahne aldığı gecede şarkılar eşliğinde eğlencenin doruğuna çıktılar. Kostümün yanı sıra şapka ve maske takan misafirlerde ilginç görüntüler oluşturdu. Erken saatlerde başlayan eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti.