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Alanya'ya müzik ziyafeti: AKM'de muhteşem konser

DEMKOD tarafından kız öğrencilerin eğitimi için düzenlenen yardım konserinde, Ses Nefes Türk Müziği Ekibi sahne aldı ve unutulmaz bir konsere imza attı 

Alanya'ya müzik ziyafeti: AKM'de muhteşem konser

DEMKOD tarafından kız öğrencilerin eğitimi için düzenlenen yardım konserinde, Ses Nefes Türk Müziği Ekibi sahne aldı ve unutulmaz bir konsere imza attı 

12 Ocak 2018 Cuma 11:57
Alanya'ya müzik ziyafeti: AKM'de muhteşem konser
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DEMİRTAŞ ve Köyleri Kalkındırma Eğitim Kültür Derneği (DEMKOD), her yıl olduğu gibi bu yıl da Demirtaş'ın köylerinde yaşayan yardıma muhtaç öğrencilere burs sağlamak amacıyla konser düzenledi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Ses Nefes Türk Müziği Ekibi sahne aldı. Kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken koro üyeleri, unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. 

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ 
15 yılda bin 750'ye yakın öğrenciye burs verdiklerini söyleyen DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu, "Bu yıl üniversitede okuyan 33 öğrencimize burs sağladık. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana 15 yılda bin 750'ye yakın öğrenciye burs verdi, vermeye de devam edecek. Bugün bilet alıp konseri izleyen ve bu yardım hareketine destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 12:02
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