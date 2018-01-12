Alanya'ya müzik ziyafeti: AKM'de muhteşem konser

DEMİRTAŞ ve Köyleri Kalkındırma Eğitim Kültür Derneği (DEMKOD), her yıl olduğu gibi bu yıl da Demirtaş'ın köylerinde yaşayan yardıma muhtaç öğrencilere burs sağlamak amacıyla konser düzenledi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Ses Nefes Türk Müziği Ekibi sahne aldı. Kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken koro üyeleri, unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

15 yılda bin 750'ye yakın öğrenciye burs verdiklerini söyleyen DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu, "Bu yıl üniversitede okuyan 33 öğrencimize burs sağladık. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana 15 yılda bin 750'ye yakın öğrenciye burs verdi, vermeye de devam edecek. Bugün bilet alıp konseri izleyen ve bu yardım hareketine destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.