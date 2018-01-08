TV 8'in reyting rekorları kıran yarışma programı O Ses Türkiye 2. Tur düelloları ile devam ediyor. Jüriler düellolarda devam etmek istediği yarışmacıları seçiyor. Nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen O Ses Türkiye 2. Tur'da jüriler kimleri seçti? Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel O Ses Türkiye 3. Tur'a kaldı mı?

O Ses Türkiye 2. Tur'da Yıldız Tilbe yoluna kimle devam etti?

Alanya'nın sevilen ve dinlenen sanatçılarından Cüneyt Güzel, söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan 'Karaağaç' şarkısını seslendirirken, Gamze Abay söz ve bestesi Vedat Yıldırımbora'ya ait olan 'Dert Bende' şarkısını seslendirdi. Semih Anıl ise söz ve bestesi Gökhan Tepe'ye ait olan 'Can Özüm' şarkısını seslendirdi. Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'de yoluna Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel ile devam etti.

İşte Cüneyt Güzel’in O Ses Türkiye 2. Tur Performansı

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonunda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı tv8 kanalında yayın hayatına devam eden yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, şarkı yarışması programıdır.

Yarışmanın kuralları

O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir.