Alanya Fenerbahçeliler Derneği Lumos Deluxe Hotel'de toplandı

Alanya Fenerbahçeliler Derneği, aylık toplantısını Başkan Yardımcısı Muhammer Kodal’ın ev sahipliğini yaptığı Lumos Deluxe Hotel'de güzel bir akşam yemeği ile gerçekleştirdi.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği Lumos Deluxe Hotel'de toplandı
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ALANYA Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Enver Vural ve dernek yönetimin eksiksiz katıldığı birlik toplantısında derneğimizin birlikteliğinin ve dayanışmasının güçlendirilmesi, Fenerbahçe'mize yararlı projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi, taraftarlarımızın kongre üyeliği,temsilci üyelik ve dernek üyelikleri için çalışmalara hız verilmesi, taraftarlarımız ile Alanya’da yapabileceğimiz aktiviteler,organizasyonlar,derneğimizin sorunları ve çözümleri gibi konular görüşüldü

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 17:21
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