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Alanya'daki özel defile ses getirdi

Dünyanın pek çok köşesinde sergilediği "Anadolu Medeniyetlerinden İzler" koleksiyonunu Alanya’nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda sunan Vural Gökçaylı’nın defilesi Türkiye'de yankı uyandırdı

Alanya'daki özel defile ses getirdi

Dünyanın pek çok köşesinde sergilediği "Anadolu Medeniyetlerinden İzler" koleksiyonunu Alanya’nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda sunan Vural Gökçaylı’nın defilesi Türkiye'de yankı uyandırdı

04 Ekim 2017 Çarşamba 22:33
Alanya'daki özel defile ses getirdi
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve Alanya tarihinde düzenlenen ilk moda organizasyonu olma özelliği taşıyan defile yerel ve ulusal basında geniş yer buldu. Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla Alanya Kalesi’nin anıtsal yapılarından biri olan ve tarihi 13. yüzyıla dayanan Bedesten Çarşısı'nda gerçekleşen defile, İstanbul, Ankara ve Alanya cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirmişti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından muz ekim alanlarının azalmasını önlemek, üretimi arttırmak ve atık muz gövdelerini değerlendirmek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen muz lifi projesinden ilham alan Vural Gökçaylı, bu defileye özel olarak muz lifinden ve Alanya ipeği kozasından üretilmiş 3 adet tasarımı izleyicilerin beğenisine sunmuştu. Dünyada ilk defa muz meyvesinin lifinden bir elbise üretildiğini belirten Gökçaylı "Alanya tarihinde ilk defa gerçekleşen moda defilesine imza atmaktan dolayı sonsuz gurur duyuyorum. Ekibim ve ben bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde her türlü desteği veren başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve tüm emeği geçenlere en derin teşekkürlerimizi sunarız. Alanya, Türkiye’nin gizli kalmış turizm hazinesi” demişti. 
 

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Son Güncelleme: 04.10.2017 22:48
Anahtar Kelimeler:
Vural Gökçaylı’Bedesten Çarşısıözel DefileAlanya
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