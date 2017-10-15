Alanya'da Erol Evgin rüzgarı

ALANYA Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen 'Altın Şarkılar' konserleri kapsamında Erol Evgin dün akşam sahneye çıktı. Konserine 'Bir Tanem Söyle Canım' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, kendisini izlemeye gelen yaklaşık bin hayranını coşturdu. Şarkının nakarat kısımlarını kadın hayranlarının söylemesini isteyen Evgin, kadınların performansından memnun kalarak, övgülü sözlerde bulundu. Erkeklere de aynı şarkının farklı bir nakarat bölümünü söyleten Evgin, erkeklerin performansını taraftar marşına benzetti. Fenerbahçe Marşı'nın kısa bir bölümünü seslendiren ünlü popçu, Galatasaraylı olduğunu ve yükseleninin de Beşiktaş olduğunu söylemesi üzerine alkış yağmuruna tutuldu. Konserine 'Rüya', 'Ateşle Oynama', 'Ah Bu Hayat Çekilmez', 'Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım' gibi sevilen şarkılarıyla devam eden Evgin, şarkı aralarında hayranlarını zaman zaman yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erol Evgin, hayranlarına unutmaz bir gece yaşattı.