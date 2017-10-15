Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Grip aşısında yeni dönem
Grip aşısında yeni dönem
15 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
15 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
banner468

Alanya'da Erol Evgin rüzgarı

Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Türk pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin hayranlarını coşturdu

Alanya'da Erol Evgin rüzgarı

Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Türk pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin hayranlarını coşturdu

15 Ekim 2017 Pazar 10:15
Alanya'da Erol Evgin rüzgarı
banner404

ALANYA Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen 'Altın Şarkılar' konserleri kapsamında Erol Evgin dün akşam sahneye çıktı. Konserine 'Bir Tanem Söyle Canım' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, kendisini izlemeye gelen yaklaşık bin hayranını coşturdu. Şarkının nakarat kısımlarını kadın hayranlarının söylemesini isteyen Evgin, kadınların performansından memnun kalarak, övgülü sözlerde bulundu. Erkeklere de aynı şarkının farklı bir nakarat bölümünü söyleten Evgin, erkeklerin performansını taraftar marşına benzetti. Fenerbahçe Marşı'nın kısa bir bölümünü seslendiren ünlü popçu, Galatasaraylı olduğunu ve yükseleninin de Beşiktaş olduğunu söylemesi üzerine alkış yağmuruna tutuldu. Konserine 'Rüya', 'Ateşle Oynama', 'Ah Bu Hayat Çekilmez', 'Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım' gibi sevilen şarkılarıyla devam eden Evgin, şarkı aralarında hayranlarını zaman zaman yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erol Evgin, hayranlarına unutmaz bir gece yaşattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Erol EvginAlanyaKonserAlanya Açık Hava Tiyatrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartışma yaratacak sözler: İstesem Türkiye'nin yarısı benimdi
Tartışma yaratacak sözler: İstesem Türkiye'nin yarısı benimdi
Eski eşten şoke edecek sözler: İkisinin arasında cinsel ilişki yok
Eski eşten şoke edecek sözler: İkisinin arasında cinsel ilişki yok
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 15 Ekim 2017 Pazar
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 15 Ekim 2017 Pazar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim