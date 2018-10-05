Alanya Belediye Tiyatrosu sezonu açtı

“KRAL Olmak İstemeyen Aslan” oyunuyla yeni sezona merhaba diyen Alanya Belediye Tiyatrosu, bu yıl da birbirinden değerli oyunlarla seyircilerden takdir toplamaya devam edecek.

İLK OYUN ÇOCUKLAR İÇİN

Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği, Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından kukla tiyatrosu olarak hazırlana "Kral Olmak İstemeyen Aslan" seyirciyle buluştu. Prömiyerini 2 Ekim’de öğrencilerle yapan oyun, 3 Ekim saat 19.00’da ise hem çocuklar hem de yetişkinler için sahnelendi. Oyunu ailelerle birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Meclis Üyesi Emine Çalış ve Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal da izledi. Çocukların ve yetişkinlerin büyük beğenisini kazanan oyunla ilgili bilgi veren oyunun yazarı ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz, “Oyunumuza gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Kukla tiyatrosu olarak sergilenen oyun, sezon içinde belli aralıklarla Salı günleri seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Kral Olmak İstemeyen Aslan, 5-9 yaş grubuna hitap etmesine rağmen, büyüklerinde çocuklarıyla birlikte büyük bir keyifle seyredebileceği bir oyun” dedi.

3 ARALIK’TA “KALBİMİN SEVGİLİ GÖZÜ”

4 yıldır sürdürülen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesinin Mutluluk Çocuğa Yakışır temasıyla bu yıl da devam edeceğini hatırlatan Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu Nilbanu Engindeniz, Çocuk Birimi olarak yıl içinde sahneye koyacakları gösterilerle ilgili de şunları kaydetti : “Çocuk Birimi olarak Kral Olmak İstemeyen Aslan’ın yanısıra Gökkuşağının Altında isimli oyunumuzu da sezon boyunca ara ara oynayacağız. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde sahnelemek için özel çocuklarımızla Kalbimin Sevgili Gözü isimli oyuna hazırlanıyoruz. Yine oyunculuk kursuna devam eden çocuklarımızla yıl sonunda oynamak için Fındıkkıran Balesi’ne çalışıyoruz”.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Çocuklarıyla birlikte izlemeye gelen ailelerin ayakta alkışladığı oyunun ardından, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, oyuncuları tek tek tebrik ederek, yönetmen Nilbanu Engindeniz’e de çiçek takdim etti. Yıldız Yücel, Engindeniz’e başarılı çalışmalarının devamını diledi.

KRAL OLMAK İSTEMEYEN ASLAN PAMUK ŞEKER DAĞITTI

Salondaki organizasyonun ardına dışarı çıkan çocuklara pamuk şeker ve ekler sürprizi yapıldı. Fuaye alanındaki etkinlikte çocuklar pamuk şeker ve ekler kurabiye yiyerek doyasıya eğlendiler. Kral Olmak İstemeyen Aslan’da, Belediye Tiyatrosu oyuncuları Adil Şahin, Beyza Ergezer, Emir Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan, Fırat Onur Deniz, Kartal Türkoğlu ve Nilay Kara rol aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:21