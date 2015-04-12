AKTAD buluşturdu

ALAİYE Resort Otel'de gerçekleşen galaya Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, HOTED Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, Anadolu Teknik Müdürlüğü Derneği Başkanı Ali Baki Kazancı, Meziyet Köseoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Levent Aysal, Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir, SAPADER Aşçılar Derneği temsilcileri, Foodlife sahibi Gökmen Sözen, AKTAD üyeleri, turizmciler, turizm çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Tedarikçi birçok firma salonda stant açarak ürünlerini tanıttılar. Açılış konuşmasını yapan AKTAD Başkanı Mustafa Nail Özden, 2015 yılı içerisinde yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Özden'den sonra konuşan Kaymakam Tanrıseven, AKTAD yönetimini verdiği hizmet içi eğitimlerden dolayı tebrik etti. Gecede desteklerinden dolayı Tanrıseven'e ve katkılarından dolayı bazı konuklara plaket verilmesinin ardından ünlü sanatçı Gökhan Güney sahne aldı. Konuklar, Güney'in şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdiler.