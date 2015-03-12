Akşam bekar yatıyor, sabah evli uyanıyor

Ünlü şovmen yılan hikayesine dönen ‘evlilik’ haberleriyle ilgili Makaron'dan Gülşen Yüksel'e konuştu: "6 yıldır Kıbrıs’a hiç gitmedim. Kıbrıs’lı avukat bir sevgilim varmış buna çok sevindim, harikaymış (gülüyor.) Bir de evlendikten sonra Kıbrıs’ta oturacakmışım.Bursa olur, Eskişehir olur anlarım oralar benim çevrem ama Kıbrıs’a giriş çıkışlarım taransın. (gülüyor) Yok öyle bir şey. Akşam bekar yatıyorum, sabah evli uyanıyorum.”
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