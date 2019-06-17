Ajda Pekkan Alanya'yı coşturdu

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali, coşku dolu bir Ajda Pekkan konseri ile bu akşam son buldu. Alanya Belediye Binası arkasındaki alanda DJ Haluk Sarıtaş'ın canlı performansı ile başlayan gece, Ajda Pekkan konseri ile devam etti. Alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir konser veren 73 yaşındaki sanatçıya, 3 vokal, 12 müzisyen ve 4 dansçı eşlik etti. En sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Ajda Pekkan'a kalabalık da eşlik etti. Unutulmaz konser görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 23:19