Ajda Pekkan Alanya'yı coşturdu

19. Alanya Turizm ve Sanat Festivali, bu akşam yapılan Ajda Pekkan konseri ile son buldu. 73 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan başarılı sanatçı, kendisini izleyenlere "Yaş 70 ama iş bitmemiş" dedirtti

Ajda Pekkan Alanya'yı coşturdu
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Ajda Pekkan Alanya'yı coşturdu

Ajda Pekkan Alanya'yı coşturdu

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali, coşku dolu bir Ajda Pekkan konseri ile bu akşam son buldu. Alanya Belediye Binası arkasındaki alanda DJ Haluk Sarıtaş'ın canlı performansı ile başlayan gece, Ajda Pekkan konseri ile devam etti. Alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir konser veren 73 yaşındaki sanatçıya, 3 vokal, 12 müzisyen ve 4 dansçı eşlik etti. En sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Ajda Pekkan'a kalabalık da eşlik etti. Unutulmaz konser görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 23:19
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