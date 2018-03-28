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28 Mart Günlük Burç Yorumu

Ailesi kaza geçirmişti! Ünlü şarkıcıyı kahreden haber geldi

Dün eşiyle birlikte geçirdiği kazada ağır yaralanan şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ailesi kaza geçirmişti! Ünlü şarkıcıyı kahreden haber geldi

Dün eşiyle birlikte geçirdiği kazada ağır yaralanan şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

28 Mart 2018 Çarşamba 14:29
Ailesi kaza geçirmişti! Ünlü şarkıcıyı kahreden haber geldi
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KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), dün motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı.

DÜŞEN KAYA PARÇASINA ÇARPTILAR

Kazada ağır yaralanan anne Meliha Dindar hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Resul DindarMeliha DindarOsman Dindar
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