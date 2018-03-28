Ailesi kaza geçirmişti! Ünlü şarkıcıyı kahreden haber geldi

KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), dün motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı.
DÜŞEN KAYA PARÇASINA ÇARPTILAR
Kazada ağır yaralanan anne Meliha Dindar hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.