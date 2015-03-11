Ailecek keyif yaptılar

ALANYASPOR eski Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) görevli eşi Esma Durusoy ve oğlu Burhan Durusoy ile Alanya Kalesi’ndeydi. Eşi ve oğluyla yakından ilgilenen Ali Haydar Durusoy, “Ailecek hem güzel havanın, hem de bir arada olmanın keyfini yaşıyoruz.” dedi. Keyifli gün, Portakal objektiflerine verilen pozlarla ölümsüzleştirildi.