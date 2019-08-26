Ailece sahnede! Selda Bağcan yeğenleri ile söyledi

TÜM dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan müziğin usta ismi Selda Bağcan, önceki akşam Vadi Açıkhava'da sahneye çıktı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser, Bağcan Ailesi'nin yetenekli müzisyenlerini de bir araya getirdi.

4 KADINDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Önce Serenad Bağcan, ardından Sonat Bağcan ve son olarak da Seda Bağcan, usta sanatçının sahnesine konuk oldu.

Serenad, Selda ve Seda Bağcan, halaları Selda Bağcan'la 'Sivas'ın Yollarına', 'Mehmet Emmi', 'Yuh Yuh' şarkılarını ve 'İzmir Marşı'nı seslendirdi.