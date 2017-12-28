Ahu Türkpençe 'patates' oldu!

AHU Türkpençe ve Orçun İynemli’nin birlikte oynadıkları tek perdelik komedi oyunu ‘Patates’in, Artı Sahne Mecidiyeköy’de prömiyeri gerçekleştirildi. Seyircilerden büyük alkış alan oyunda Ahu Türkpençe, rolü gereği kilolu bir kadını canlandırmak için özel hazırlanan kıyafetlerle 35 kilo aldı. Seyirci karşısına kilolu haliyle çıktı, herkesi şaşırttı. Oyuncunun bu görüntüsü seyirci tarafından çok sevimli bulundu.
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