Ahu Tuğba: 'Alanyalı Boyacı İhsan'ı tek geçerim' 

YILLAR önce Alanya'dan bir ev alan ve her yaz sık sık Alanya'ki evine gelerek tatil yapan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla birlikte Alanya'da yazın tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde kızının kullandığı aracın hasarı için Alanya sanayisinin tanınmış esnaflarından olan Emek Oto Boya sahibi İhsan Erken'in işyerine giden Ahu Tuğba, kısa süre içerisinde hasarın yapılmasından ve aldığı hizmetten memnun kalınca, boyacı İhsan Erken'e övgüler yağdırdı. "İhsan ustayı Türkiye'de tek geçerim" diyen ünlü sanatçı, "İnanın aracımı kendisinden başkasına teslim etmem. Kendisine ve personeline teşekkür ediyorum" dedi.