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Ahu Tuğba: 'Alanyalı Boyacı İhsan'ı tek geçerim'
Tatil için geldiği Alanya'da aracının hasarını boyacı İhsan Erken'e yaptıran ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, gördüğü ilgi ve alakanın yanı sıra aldığı hizmetten de memnun kalınca İhsan Erken'e övgüler yağdırdı
MAGAZİN 05.08.2019, 19:26 05.08.2019, 19:37 Enes Subaşı
YILLAR önce Alanya'dan bir ev alan ve her yaz sık sık Alanya'ki evine gelerek tatil yapan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla birlikte Alanya'da yazın tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde kızının kullandığı aracın hasarı için Alanya sanayisinin tanınmış esnaflarından olan Emek Oto Boya sahibi İhsan Erken'in işyerine giden Ahu Tuğba, kısa süre içerisinde hasarın yapılmasından ve aldığı hizmetten memnun kalınca, boyacı İhsan Erken'e övgüler yağdırdı. "İhsan ustayı Türkiye'de tek geçerim" diyen ünlü sanatçı, "İnanın aracımı kendisinden başkasına teslim etmem. Kendisine ve personeline teşekkür ediyorum" dedi.
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