Ahmet'ten dayak yiyen Sıla, Ziynet Sali'yi dövmüş!

SEVGİLİSİ tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nun, Ahmet Kural ile ayrı oldukları dönemde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

BİR OTELDE DARP EDİP KOLUNU KIRDI

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edildi. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen iddiaya göre Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'nin kolunu kırdı. Sali'nin kırık koluyla golf oynadığı bir görüntüsünün yayınlanması da bu iddiayı destekledi.

NE OLMUŞTU?

Ziynet Sali, Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulamasına sebep olarak gösterilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali, Muhabirlerin "Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?" sorusuna Sali'den "Saçmalayın" cevabını vermişti.