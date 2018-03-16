Ahmet Rıfat Şungar ile Farah Zeynep Abdullah aşkı

GÜZEL oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisi gibi oyuncu Dudullu Postası’nda oynayan Ahmet Rıfat Şungar ile aşk yaşamaya başladı. Çift önceki akşam Anadolukavağı’ndaki bir lokantada baş başa yemek yedi. Şungar, sevgilisi Farah'ı öpmeye doyamadı.
AŞK SORULARI CEVAPSIZ KALDI
Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen ikili çıkışta habercileri görünce şaşırdı. Farah Zeynep Abdullah “Yemek yedik, şimdi de sete dönüyoruz” açıklamasını yaptı. Aşk sorularına da cevap vermedi.
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