Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?

Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi

Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?
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ŞARKICI Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.
 
Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi.
İddiaya göre; hanımefendi, Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi. Görenler; ikilinin kafeden el ele ayrıldığını söylüyor.
 

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