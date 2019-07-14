ŞARKICI Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.
Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi.
İddiaya göre; hanımefendi, Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi. Görenler; ikilinin kafeden el ele ayrıldığını söylüyor.
Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?
Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi
ŞARKICI Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.
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