Ahmet Kural'ın evleneceği güzel avukat evli mi çıktı?

KANAL D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programına konuşan taraflar bu iddiayı yalanladı.



Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığında olduğu Avukat Çağla Gizem Çelik'in geçen yıl Kasım ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı öğrenildi.

Programda Avukat Çelik'in, Ahmet Kural'ın Sıla davasında Kural'ı savunan avukatlardan biri olduğu bilgisi de verildi.



Sıla ile Hazer Amani de şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.

