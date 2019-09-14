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Ahmet Kural evleniyor mu?

Yaklaşık üç aydır Çağla Gizem Çelik'le birlikte olan Ahmet Kural'ın, evlilik kararı aldığı konuşuluyor. 36 yaşındaki oyuncu ve avukat sevgilisinin, kısa süre önce ailelerini de bir araya getirdiği iddia edildi

MAGAZİN 14.09.2019, 13:19
Ahmet Kural evleniyor mu?
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TAKVİM  gazetesinin haberine göre; Çağla Gizem Çelik'le aşk yaşayan Ahmet Kural, evlilik için ilk adımı attı. Ünlü çiftin aileleri, kısa süre önce tanıştı.
 
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak için daha çok Anadolu Yakası'nda bir araya gelen çiftin, 2020'nin ilk aylarında nişanlanacağı konuşuluyor. 'Gel Konuşalım' programının iddiasına göre; Ahmet Kural ile avukat aşkı, 2020 yazında ise evlenecek.
36 yaşındaki oyuncunun avukat sevgilisi, 1990 doğumlu.

#Ahmet Kural
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