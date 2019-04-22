Ahmet Kural'a verilen cezaya Sıla'dan ilk yorum!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili "Mutluyum. Türk adaletine çok teşekkür ederim. Benim durumuma düşen ve düşebilecek tüm kadınlar için güven verici" dedi.

Ahmet Kural'a verilen cezaya Sıla'dan ilk yorum!
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OYUNCU Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.

SILA'DAN VERİLEN CEZAYA İLK YORUM

Kararın açıklanması sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Sıla, "Mutluyum. Türk adaletine çok teşekkür ederim. Benim durumuma düşen ve düşebilecek tüm kadınlar için güven verici. Herkese yürekli olmasını diliyorum. Yargının çok adil olduğunun kanaatindeyim sadece teşekkür ediyorum. Uyuşturucu iddiaları komik, ilk de değildi. Bu yüzden şaşırmıyorum" ifadelerini kullandı.

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