Ahmet Hakan’ı bombaladı: Erkek değilsin, kadın mı olmak istiyorsun

YILDIZ Tilbe kendisini ırkçı söylemlerde bulunmakla suçlayan Ahmet Hakan'a " Ahmet Hakan sen ucuz sersem ve şapşal bile değilsin, erkek değilsin kadın mı olmak istiyosun!" sözleriyle yanıt verdi.

AHMET HAKAN YILDIZ TİLBE'Yİ IRKÇILIKLA SUÇLADI

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'de yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söyledi. Bunun üzerine ünlü sanatçı ırkıçıkla suçlandı. Suçlamaları yapanların başında Ahmet Hakan ve Cengiz Semercioğlu geldi.

TWITTER'DAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tilbe'de Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ahmet Hakan'a tam anlamıyla ateş püskürdü.

İşte Yıldız Tilbe'nin Ahmet Hakan için kullandığı ifadeler:

Bana ırkçı diyen bütün cahillerden özür bekliyorum.

Ahmet Hakan zavallısı içine sinmiyorsa dışının etkisi vardır, yediğin kemikler tatlıdır. Yoksa içine oturması lazım, içinde Allah varsa tabii...

Ahmet Hakan sen ucuz sersem ve şapşal bile değilsin, erkek değilsin kadın mı olmak istiyosun!

Taşıdığın isimler sana haram olsun Ahmet Hakan sende ne Ahmetlik ne Hakanlık hak getire, latince yaz bakayım seni kaç kişi anlıyor ırkçısız.

Konuştuğum dilde şarkıcı arayınca ırkçı olduğumu düşünenler bana Türkçe yazmasınlar.

O muhteşem bir kelam diye beğendiğin söylemde bana ait değil, ahmak!

Cengiz Semercioğlu Ahmet Hakan vb. aynı kumaş. Fakat ben erkek değilim, maalesef. Eminim olmamı isterlerdi. Allahtan bulun.

İşte Ahmet Hakan'ın Yıldız Tilbe'yi hedef aldığı yazısı:

"Hepinizden nefret ediyorum ama tek başıma da canım sıkılıyor" gibi...

Muhteşem bir kelama imza atmış bir Yıldız Tilbe'nin...

Ucuz, sersem, şapşal bir ırkçı gibi konuşmasını...

İçime sindiremiyorum...