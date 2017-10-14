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Ahmet Hakan’ı bombaladı: Erkek değilsin, kadın mı olmak istiyorsun

Yıldız Tilbe, kendisini ırkçılıkla suçlayan Ahmet Hakan'a "Sen erkek bile değilsin. Kadın mı olmak istiyorsun!" sözleriyle yanıt verdi

Ahmet Hakan’ı bombaladı: Erkek değilsin, kadın mı olmak istiyorsun

Yıldız Tilbe, kendisini ırkçılıkla suçlayan Ahmet Hakan'a "Sen erkek bile değilsin. Kadın mı olmak istiyorsun!" sözleriyle yanıt verdi

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:14
Ahmet Hakan’ı bombaladı: Erkek değilsin, kadın mı olmak istiyorsun
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YILDIZ Tilbe kendisini ırkçı söylemlerde bulunmakla suçlayan  Ahmet Hakan'a " Ahmet Hakan sen ucuz sersem ve şapşal bile değilsin, erkek değilsin kadın mı olmak istiyosun!" sözleriyle yanıt verdi.

AHMET HAKAN YILDIZ TİLBE'Yİ IRKÇILIKLA SUÇLADI

Yıldız Tilbe, O Ses  Türkiye'de yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söyledi. Bunun üzerine ünlü sanatçı ırkıçıkla suçlandı. Suçlamaları yapanların başında  Ahmet Hakan ve  Cengiz Semercioğlu geldi.

TWITTER'DAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tilbe'de  Twitter hesabından yaptığı açıklamayla  Ahmet Hakan'a tam anlamıyla ateş püskürdü.

İşte  Yıldız Tilbe'nin  Ahmet Hakan için kullandığı ifadeler:

Bana ırkçı diyen bütün cahillerden özür bekliyorum.

Ahmet Hakan zavallısı içine sinmiyorsa dışının etkisi vardır, yediğin kemikler tatlıdır. Yoksa içine oturması lazım, içinde Allah varsa tabii...

Ahmet Hakan sen ucuz sersem ve şapşal bile değilsin, erkek değilsin kadın mı olmak istiyosun!

Taşıdığın isimler sana haram olsun  Ahmet Hakan sende ne Ahmetlik ne Hakanlık hak getire, latince yaz bakayım seni kaç kişi anlıyor ırkçısız.

Konuştuğum dilde şarkıcı arayınca ırkçı olduğumu düşünenler bana Türkçe yazmasınlar.
O muhteşem bir kelam diye beğendiğin söylemde bana ait değil, ahmak!

Cengiz Semercioğlu  Ahmet Hakan vb. aynı kumaş. Fakat ben erkek değilim, maalesef. Eminim olmamı isterlerdi. Allahtan bulun.
İşte  Ahmet Hakan'ın  Yıldız Tilbe'yi hedef aldığı yazısı:

"Hepinizden nefret ediyorum ama tek başıma da canım sıkılıyor" gibi...
Muhteşem bir kelama imza atmış bir  Yıldız Tilbe'nin...
Ucuz, sersem, şapşal bir ırkçı gibi konuşmasını...
İçime sindiremiyorum...

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeAhmet Hakan
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