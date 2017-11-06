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Ahlaksız teklif! Sevgilisinin arkadaşı...

Murat Cemcir, adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle ilk kez önceki gece görüntülendi. Ortaköy'de eğlenen ikili, görüntülenince rahatsız oldu. Sabaha kadar eğlenen İkiliden Cemcir, mekandan yalnız ayrıldı. Sevgilisinin bir arkadaşı, haber yapmamaları için gazetecilere para, teklif edip "Ocağımızı söndürürsünüz' dedi

Ahlaksız teklif! Sevgilisinin arkadaşı...

Murat Cemcir, adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle ilk kez önceki gece görüntülendi. Ortaköy'de eğlenen ikili, görüntülenince rahatsız oldu. Sabaha kadar eğlenen İkiliden Cemcir, mekandan yalnız ayrıldı. Sevgilisinin bir arkadaşı, haber yapmamaları için gazetecilere para, teklif edip "Ocağımızı söndürürsünüz' dedi

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:09
Ahlaksız teklif! Sevgilisinin arkadaşı...
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SABAH gazetesinden Emre Abdullahoğlu'nun haberine göre, oyuncu Murat Cemcir, önceki gece yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarına kadar Ortaköy'deki Ruby adlı mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Cemcir ve sevgilisi, çıkışta aynı karede görüntü vermekten kurtulamadı.Mekandan ilk olarak Cemcir'in gizemli sevgilisi çıktı. Yüzünü saklayarak taksiye binen genç kadının parmağında yüzük olması 'Evli mi?' sorusunu akla getirdi. Kısa süre sonra dışarıya çıkan Cemcir, güvenlik görevlileri eşliğinde hızlı adımlarla taksiye bindi.İstanbul sokaklarında turlayarak gazetecileri atlatmaya çalışan ünlü oyuncu, daha sonra Nişantaşı'nda sevgilisiyle buluştu. İkili, sabah 05.30'da yan yana görüntülenmiş oldu. Gazetecileri fark eden Cemcir, başka bir taksiye binip oradan ayrıldı.Genç kadın ise "Parmağınızda yüzük var, evli misiniz?" sorusuna yanıt vermeyip kendisini bekleyen VIP araca binerek hızla uzaklaştı.Murat Cemcir'in sevgilisinin bir arkadaşı, haber yapmamaları için gazetecilere para, teklif edip "Ocağımızı söndürürsünüz' dedi.

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