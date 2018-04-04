Ağrı’da doğdu Hollywoodlu oldu!

Birçok ödülü olan Türk yönetmen Tekin Girgin, “Eğer bir şeyler yapmak istiyor ve bir hayaliniz varsa çok çalışmanız gerekiyor, iyi olmanız yetmiyor. Çok çok iyi olmanız gerekiyor” diyerek başarı formülünü açıkladı.