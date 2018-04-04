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Ağrı’da doğdu Hollywoodlu oldu!

Birçok ödülü olan Türk yönetmen Tekin Girgin, “Eğer bir şeyler yapmak istiyor ve bir hayaliniz varsa çok çalışmanız gerekiyor, iyi olmanız yetmiyor. Çok çok iyi olmanız gerekiyor” diyerek başarı formülünü açıkladı.

Ağrı’da doğdu Hollywoodlu oldu!

Birçok ödülü olan Türk yönetmen Tekin Girgin, “Eğer bir şeyler yapmak istiyor ve bir hayaliniz varsa çok çalışmanız gerekiyor, iyi olmanız yetmiyor. Çok çok iyi olmanız gerekiyor” diyerek başarı formülünü açıkladı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:35
Ağrı’da doğdu Hollywoodlu oldu!
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1980'DE Ağrı'da dünyaya gelen Tekin Girgin, son flimi 'Troy The Odyssey' ile gündemde. Türk yönetmenin filmi Netflix tarafından satın alınınca Girgin'e Amazon ve Walt Disney'den de film teklifleri yağdı..

?2001'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken ABD'ye giden Girgin, birçok ödül alarak da gururumuz oldu...

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Anahtar Kelimeler:
Türk YönetmenTekin Girgin
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