Ağrı’da doğdu Hollywoodlu oldu!

1980'DE Ağrı'da dünyaya gelen Tekin Girgin, son flimi 'Troy The Odyssey' ile gündemde. Türk yönetmenin filmi Netflix tarafından satın alınınca Girgin'e Amazon ve Walt Disney'den de film teklifleri yağdı..
?2001'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken ABD'ye giden Girgin, birçok ödül alarak da gururumuz oldu...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.