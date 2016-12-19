AGC'de kutladı

MUHTEŞEM Alanya ve iskele manzarası ile dikkat çeken AGC Bistro Cafe, Dünya Profesörler Derneği eski başkanı Profesör Doktor Alfred Kosing'in doğum günü kutlamasına sahne oldu. Ailesi ve yakın dostlarıyla beraber yemek yiyerek yeni yaşını karşılayan Alfred Kosing, organizatörlüğünü Fatma Hanım'ın yaptığı bu kutlama yemeğinden oldukça memnundu. Doğum günü kutlaması, hoş sohbetler eşliğinde günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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