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Ağaoğlu'nun sevgilisi yüzüğünü göstermek için şekilden şekle girdi

Ali Ağaoğlu balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'a 2 milyon TL'lik yüzük aldı. Duygu Su yüzüğünü dosta düşmana göstermek için şekilden şekle girdi

Ağaoğlu'nun sevgilisi yüzüğünü göstermek için şekilden şekle girdi

Ali Ağaoğlu balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'a 2 milyon TL'lik yüzük aldı. Duygu Su yüzüğünü dosta düşmana göstermek için şekilden şekle girdi

11 Ocak 2018 Perşembe 13:06
Ağaoğlu'nun sevgilisi yüzüğünü göstermek için şekilden şekle girdi
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TÜRKİYE'NİN tektaş rekortmenleri arasına Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar da eklendi. Genç balerin, iş adamı aşkının hediyesi 2 milyon TL'lik tektaşıyla önceki gün havasını attı.

YÜZÜĞÜYLE POZ VERMEK İÇİN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Sosyal medyada yüzük şov yapan ünlü isimler arasına Ali Ağaoğlu'nun 2 yıllık balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar da katıldı. 23 yaşındaki Gülpınar, önceki gün Ağaoğlu'nun yeni yıl hediyesi olan tektaşı instagram'da paylaşıp şovunu yaptı. Paylaşımıyla sosyal medyaya damgasını vuran güzel balerinin parmağındaki yüzüğün büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı.

TAM 2 MİLYON TL

Ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan tektaşın fiyatının yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

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