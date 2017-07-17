Ağa'nın eski sevgilisinin paylaşımına tepki yağıyor

Sipariş verdiği balığı eline aldığı bıçakla paramparça eden Mesudiyeli, ardından tabağı ters çevirip masaya devirdi. Bu paylaşımıyla büyük tepki çeken Mesudiyeli, yapılan olumsuz eleştirilere de "Dua et ölü balığa yaptım, kılçıklarını yemek istiyorsan gel, çöpe attım istersen oradan al" şeklinde cevaplar verdi.

ÜNLÜ iş adamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Hazal Mesudiyeli , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım la büyük tepki çekti.

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