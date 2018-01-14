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Afrodit Banu Alkan'ın Mixx keyfi

Alanya'da tatil yapan ünlü sanatçı Banu Alkan, Mixx Lounge Bistro Nargile'de pazar keyfi yaptı

Afrodit Banu Alkan'ın Mixx keyfi

Alanya'da tatil yapan ünlü sanatçı Banu Alkan, Mixx Lounge Bistro Nargile'de pazar keyfi yaptı

14 Ocak 2018 Pazar 18:05
Afrodit Banu Alkan'ın Mixx keyfi
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YILBAŞINDA First Class Otel'de sahne aldıktan sonra Alanya'da kalan ve 14 gündür tatil yapan Afrodit lakaplı ünlü sanatçı Banu Alkan, bugün pazar keyfi yaparak hoşça vakit geçirdi. Banu Alkan, yakınlarıyla birlikte Mixx Lounge Bistro'da kahvaltı yaptıktan sonra, muhteşem deniz ve kale manzarasını izleyerek kahvesini yudumladı. Alanya'yı çok sevdiğini söyleyen Banu Alkan, "Bildiğiniz gibi yıllardır her yılbaşında sevgili dostum Muzaffer Barcın'ın sahibi olduğu First Class Otel'de sahne aldım. O günden beri de Alanya'da tatil yapıyorum. Her ne kadar arada yağmur yağsa da Alanya'nın havası ve doğası muhteşem. Bu yğzden tatilimi uzattım. Artık çok sık sahne almıyorum. Bu yüzden bol bol tatil yapıyorum" dedi. 
Mixx Lounge'daki Banu Alkan hayranları ise ünlü sanatçı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 18:14
Anahtar Kelimeler:
Mixx Lounge Bistro NargileBanu AlkanFirst Class Otel
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