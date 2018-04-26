Afrin Türküsü için 7 yıl sonra stüdyoda

YILLARDIR şarkı söylemeyen ve stüdyolardan uzakta olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz ay Hatay'a giden sanatçı kafilesine katılmış ve uçakta türkü söylemişti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiklere moral veren Tatlıses, şimdi de kahraman askerlerimiz için Afrin Türküsü'nü seslendirdi. Müziğe yakın ilgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı türküde Tatlıses'e Sibel Can eşlik etti.