Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109684
ALTIN
160.601
DOLAR
3.8768
STERLİN
5.1101
EURO
4.5973
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
banner468

Adriana'nın ayaklarını gören tam bir hayal kırıklığı diyor

Fiziği ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Adriana Lima'nın ayaklarını görenler tam bir hayal kırıklığı yaşadı

Adriana'nın ayaklarını gören tam bir hayal kırıklığı diyor

Fiziği ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Adriana Lima'nın ayaklarını görenler tam bir hayal kırıklığı yaşadı

15 Kasım 2017 Çarşamba 17:22
Adriana'nın ayaklarını gören tam bir hayal kırıklığı diyor
banner404

DÜNYCA ünlü manken  Adriana Lima, Türk yazar  Metin Hara ile ilişkisi ile gündemden düşmezken bu sefer ayaklarıyla konuşuldu.

"DÜNYA GÜZELİSİN AMA BU AYAKLAR OLMAMIŞ"

Instagram'ın hikaye bölümünden ayaklarını paylaşan  Adriana Lima'nın ayakları güzelliğine gölge düşürdü.  Deniz Akkaya, Adrianan'nın ayaklarının fotoğrafını kendi sayfasında paylaşıp "Dünya güzelisin ama bu ayaklar olmamış." yorumunda bulundu.

İşte  Adriana Lima'nın ayakları:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok konuşulan iddiaya yanıt: Hadise beni yanlış anladı
Çok konuşulan iddiaya yanıt: Hadise beni yanlış anladı
Uyarıları dikkate almayınca her şeyini elinden aldıla
Uyarıları dikkate almayınca her şeyini elinden aldıla
Victoria secret meleği Bella Hadid'in banyodaki pozları olay oldu
Victoria secret meleği Bella Hadid'in banyodaki pozları olay oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim