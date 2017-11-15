Adriana'nın ayaklarını gören tam bir hayal kırıklığı diyor

DÜNYCA ünlü manken Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile ilişkisi ile gündemden düşmezken bu sefer ayaklarıyla konuşuldu.
"DÜNYA GÜZELİSİN AMA BU AYAKLAR OLMAMIŞ"
Instagram'ın hikaye bölümünden ayaklarını paylaşan Adriana Lima'nın ayakları güzelliğine gölge düşürdü. Deniz Akkaya, Adrianan'nın ayaklarının fotoğrafını kendi sayfasında paylaşıp "Dünya güzelisin ama bu ayaklar olmamış." yorumunda bulundu.
İşte Adriana Lima'nın ayakları:
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