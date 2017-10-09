Adriana, Metin ile evlenmek için tek şartını ortaya koydu

Hafta sonu öpüş-kokuş Miami sokaklarında görüntülenen aşıklardan Adriana yenge, Hara'dan bebek sahibi olmak istiyormuş. Eğer hamile kalırsa ikili evlenecek.

DÜNYACA ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara 'nın ilişkisi başladığı günden beri konuşuluyordu. İkilinin ilişkileri göstermelik dense de çiftin dolu dizgin aşk yaşadığı ve bebek istediği öğrenildi.

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