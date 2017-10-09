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9 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
9 Ekim Günlük Burç Yorumu
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
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Adriana, Metin ile evlenmek için tek şartını ortaya koydu

Adriana Lima'nın Metin Hara ile evlenmesi için tek şartının çocuk olduğu, çocuk olursa ikilinin evleneceği öğrenildi

Adriana, Metin ile evlenmek için tek şartını ortaya koydu

Adriana Lima'nın Metin Hara ile evlenmesi için tek şartının çocuk olduğu, çocuk olursa ikilinin evleneceği öğrenildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:26
Adriana, Metin ile evlenmek için tek şartını ortaya koydu
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DÜNYACA ünlü model  Adriana Lima ile Türk yazar  Metin Hara'nın ilişkisi başladığı günden beri konuşuluyordu. İkilinin ilişkileri göstermelik dense de çiftin dolu dizgin aşk yaşadığı ve bebek istediği öğrenildi.

ADRİANA HAMİLE KALIRSA EVLENECEKLER

Hafta sonu öpüş-kokuş  Miami sokaklarında görüntülenen aşıklardan Adriana yenge, Hara'dan bebek sahibi olmak istiyormuş. Eğer hamile kalırsa ikili evlenecek.

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Adriana LimaMetin HaraSabahBebekMiami
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