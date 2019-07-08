AİLESİ Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Emir Uyar, Adriana Lima ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Peki, Adriana Lima’nın sevgilisi Emir Uyar kimdir? İşte Emir Uyar hakkındaki bilgiler…

EMİR UYAR KİMDİR?

1982 yılında doğdu. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, Emir Uyar babası Selim Uyar'ın yanında, Permak Makine'de işe başladı. Emir Uyar, Venedik'in en prestijli adası San Clemente Adası'nı 150 milyon euroya alan Permak Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Selim Uyar’ın oğludur.

Selim Uyar, 2019 yılı başında İtalya’da Como Gölü’nden 17 bin dönüm arazi alacağı ABD'li aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney'e komşu olacağı haberleri ile gündeme gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 19:53