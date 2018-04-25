Adriana Lima pozları Metin Hara'ya gösterip onay aldı

ADRİANA Lima'nın ajanslara ve sosyal medyaya düşen seksi kareleri önce sevgilisi Metin Hara’ya gösterip onay aldığı söyleniyor.
Adriana Lima kısa bir süre önce “Artık çıplak poz vermeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Bu kararında Metin Hara’nın etkisi olduğu konuşuluyordu ancak Metin Hara durumu şöyle yorumladı:
'ADRİANA'NIN MESAJI AÇIK VE NET'
“Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım. Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.