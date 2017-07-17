Adriana Lima'nın sevgilisi Metin Hara'nın kazandığı para dudak uçuklattı!

TOP model Adriana Lima ile birlikteliği gündeme oturan Metin Hara’nın Kitaplarından kazandığı para ortaya çıktıTop model Adriana Lima ile Bodrum'daki birliktelikleriyle gündeme oturan Metin Hara’nın ‘Aşkın İstilası’ başlıklı iki kitap serisi bulunuyor: ‘Yol’ ve ‘Dem’.Hara’nın kitapları bugüne kadar 260 bin civarında satıldı. Elde edilen gelir ise üst düzeydeydi.Metin Hara, 'Aşkın İstilası' serisiyle iki kitap çıkardı. Kitap bugüne kadar ortalama en az 200 bin civarı satıldı. 26 liradan satışa çıkan kitabın toplam geliri 5 milyon 200 bin lira civarında.Sözcü’den Sercan Meriç’in haberine göre aynı serinin ikinci kitabı ‘Dem’ ise Ekim 2016’da raflardaki yerini aldı.60 baskı yapan kitap, bugüne kadar 60 bin sattı. 28 liradan satışa sunulan kitaptan elde edilen gelir de ortalama bir milyon 680 bin lira civarında.260 bin satılan iki kitaptan edilen ortalama gelir ise toplamda 6 milyon 880 bin lira civarında