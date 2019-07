Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

GELİN bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

Annesi onu yalnız başına büyüttü. Aslında utangaç bir çocuk olan Lima, o dönemde fotoğraflarının çekilmesinden de hiç hoşlanmazdı.

Adriana Lima küçükken dans etmekten ve spor yapmaktan hoşlanırdı. Annesi de onu yeteneklerine göre yönlendirmeye çalıştı.

Lima, 13 yaşındayken sırf şaka olsun diye fotoğraflarını bir modellik ajansına gönderdi. Ama ajans onu ciddiye almış olmalı ki olumlu yanıt verdi.

Lima, 15 yaşındayken Supermodel of Brazil yarışmasın katıldı ve birinci oldu. Bu ona bir yıl sonra Supermodel of the World yarışmasına katılma hakkı kazandırdı. Bu yarışmayı ikinci olarak bitirdi Lima.

Bunun üzerine eğitimini bırakıp modellik kariyerine başlamak üzere New York'a taşınmaya karar verdi. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi. Önce ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, sonra da onu şöhretin zirvesine taşıyan Victoria's Secret yılları geldi.

İlk kez 1999 yılında podyumuna çıktığı firmadan geçen yılki defilede jübile yaparak emekli oldu. Firmanın en uzun süre tanıtım yüzü olan ve en değerli modeli olarak moda tarihinin safyaları arasında yerini aldı.

Lima bugün tam 85 milyon dolarlık bir servete sahip. Miami'de yaşıyor, çekimler için dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor.

Adriana Lima, gönül ilişkileriyle de hep gündemde oldu. Yıllar önce, evleninceye kadar bekaretini korumak istediğini söylemesi olay olmuştu. Bunu gerçekten de yaptı.

Kocası Marko Jaric ile evleninceye kadar sözünü tuttu. Bu evlilikten iki kız çocuk sahibi olan Lima, aldatılınca boşandı.

'EVET' DESEYDİ...

Evliliğinden önce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gündemdeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Yani eğer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugün Avrupa'nın o küçücük ülkesinde prenses olarak yaşayacaktı.

Adriana Lima, servetinin bir bölümünü hayır işlerinde kullanıyor. Doğduğu Bahia'daki bir yetimler yurduna yardım ediyor, binanın bakım ve tamir masraflarına katkıda bulunuyor.

Adriana Lima, Metin Hara ile ayrıldıktan sonra yine bir Türk, iş insanı Emir Uyar ile el ele görüntülenip gündem olmuştu.