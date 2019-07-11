Adriana Lima'dan ayrılan Metin Hara ilk kez konuştu

"SÜREKLİ özel hayatla ilgili soru geliyor. Ben çok fazla özel hayatla ilgili konuşmuyorum. Konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldılar mı veya farklı haberler mi diye söylenenler var. Biz 5 ay evvel, en son gidişimde yolları ayırdık."

"Ben Türkiye'ye gelmeye karar vermek durumundaydım. Çünkü annemin 12 cm'lik bir tümörü vardı. Bu süreçte, onun ameliyatında yanında olabilmek, sonrasındaki süreçte ailemle zaman geçirebilmek benim için çok önemliydi."

"O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki her kişi, birlikte olduğum, dostluk kurduğumuz veya ailesi olduğumuz her kişiye ben adil, hoşgörülü ve saygılı davranma taraftarıyım. Kişiler artık birbirlerinden ayrıldıklarında birbirlerine karşı bir sorumluluk yada yükümlülük sahibi de değiller."

"Birinin birine hesap sorması da doğru değil. Burada 'biri kazandı, biri kaybetti' gibi bir durumda olmuyor. Kişilerin yolları ayrılıyor, farklı noktalara gidiliyor. O yüzden ben şu anda Türkiye'deyim."

"Annemle hastanedeydim. Şu anki odağım kahraman annemde. Canım annemde... Onunla bir süreç içerisindeyim. Onun kanseriyle ilgili. Amacım olabildiğinde sevdiklerimin yanında olabilmek."

"Ne olursa olsun ilişkilerde kişiler birbirlerine misafir oluyorlar. Hayatta da öyle... Ben 2 hafta önce benden sadece 1-2 yaş büyük olan bir arkadaşımı kaybettim. Hakikaten dünyaya da misafiriz."

"Bazen ilişkilerde misafirlik süresi bitmesi gerekiyor ve bunu anlayışla karşılamak gerekiyor. Hep kafamızda şu var ya; 'İlla evliliğe gittiği zaman bir ilişki kafamızda kutsal oluyor'... Bu aslında böyle olmak durumunda değil."

"Misafir olduğunuz sürece, adaletli davrandıysanız, bunu filizlendirmeye çalıştıysanız hepsi bizim için gayet iyi. İlişkilerin sürekli iyi bir sonla bitmesini beklemek de doğru değil. Başladığı gibi bitmesi de normaldir. Bu konuda daha olgun olabilmek lazım. Tabii insanın bunu kendi duygu durumuna anlatması kolay olmuyor."

