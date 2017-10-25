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Adnan Oktar, kediciklerine altından sofra donattı

Adnan Oktar, kedicikleriyle görkemli bir sofrada yemek yedi. Oktar'ın sofrasındaki altın kaşıklar dikkatlerden kaçmadı

Adnan Oktar, kediciklerine altından sofra donattı

Adnan Oktar, kedicikleriyle görkemli bir sofrada yemek yedi. Oktar'ın sofrasındaki altın kaşıklar dikkatlerden kaçmadı

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:49
Adnan Oktar, kediciklerine altından sofra donattı
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A9 TV'de kedicikleri ile yaptığı sohbetlerle bilinen  Adnan Oktar yine şaşaalı bir sofrada yemek yedi. Kedicikler sofradaki her detayın fotoğraflarını paylaştı.

ALTIN KAŞIKLARLA YEMEK YEDİLER

Adnan oktar'ın sofrasındaki altın kaşıklar dikkatleri çekti. Sofrayı gören herkes şaşkınlığını gizleyemeden edemedi. "Sofrada kuş sütü eksik" sözünün hakkı  Adnan Oktar'ın sofrasıyla resmen verildi.

OSMANLI MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sofrada bir diğer dikkat çeken detay da Osmanlı motifleri oldu. Kediciklerinin yanı sıra aslanlarının da olduğu sofrada yok yoktu.

İşte  Adnan Oktar'ın şaşaalı sofrası:

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Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarKedicikler
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