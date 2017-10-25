Adnan Oktar, kediciklerine altından sofra donattı

A9 TV'de kedicikleri ile yaptığı sohbetlerle bilinen Adnan Oktar yine şaşaalı bir sofrada yemek yedi. Kedicikler sofradaki her detayın fotoğraflarını paylaştı.

ALTIN KAŞIKLARLA YEMEK YEDİLER

Adnan oktar'ın sofrasındaki altın kaşıklar dikkatleri çekti. Sofrayı gören herkes şaşkınlığını gizleyemeden edemedi. "Sofrada kuş sütü eksik" sözünün hakkı Adnan Oktar'ın sofrasıyla resmen verildi.

OSMANLI MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sofrada bir diğer dikkat çeken detay da Osmanlı motifleri oldu. Kediciklerinin yanı sıra aslanlarının da olduğu sofrada yok yoktu.

İşte Adnan Oktar'ın şaşaalı sofrası: