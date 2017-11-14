Adnan Oktar iyice abarttı! Tamı tamına 18 kedicik

KENDİ televizyon kanalında "Kediciklerim" dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar, olayı iyice abarttı.
KARŞISINA 18 KEDİCİK OTURTTU
Son programında 18 kediciği karşısına oturtup canlı yayın yapan Adnan Oktar, çaldırdığı müziklerle de kendine has üslubu ile dans etti.
"ADNAN HOCA OLAYI İYİCE ABARTTI"
Sosyal medyada dolaşan bu görüntüleri izleyenler " Adnan Hoca olayı iyice abarttı" demekten kendini alamıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.