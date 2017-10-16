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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Adnan Oktar'ın olay fotoğraflarına bomba yorum: Kıyamet yaklaştı

Kediciklerini gezmeye götüren Adnan Oktar'ın olay yaratan karelerine Ahmet Hakan, "Ahir zamanının yaklaştığının kanıtı gibi." diyerek bomba bir yorum yaptı

Adnan Oktar'ın olay fotoğraflarına bomba yorum: Kıyamet yaklaştı

Kediciklerini gezmeye götüren Adnan Oktar'ın olay yaratan karelerine Ahmet Hakan, "Ahir zamanının yaklaştığının kanıtı gibi." diyerek bomba bir yorum yaptı

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:05
Adnan Oktar'ın olay fotoğraflarına bomba yorum: Kıyamet yaklaştı
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A9 TV'de yaptığı sohbetler ve kedicikleriyle ünlenen  Adnan Oktar, yine adından söz ettirmeyi başardı.  Adnan Oktar ve kediciklerinin yattaki pozlarına bir yorum da gazeteci  Ahmet Hakan'dan geldi.

AHİR ZAMANIN YAKLAŞTIĞININ KANITI GİBİ

Ahmet Hakan, köşesinde  Adnan Oktar ve kediciklerinin yattaki pozları için şu sözlere yer verdi:  Adnan Oktar ile ilgili kendisinin beklenen kurtarıcı Mehdi olabileceğine dair emarelerden söz eden  Adnan Oktar Hocamız, Boğaz'da bir tekne gezisine katılmış.  Adnan Oktar'ın tekne sefasından yansıyan şu fotoğrafa azıcık dikkatlice bakınca... Şunu söylemekten kendimi alıkoyamadım: " Adnan Oktar beklenen Mehdi midir bilmiyorum ama bu fotoğraflar ahir zamanın çok yaklaştığının kanıtı gibi."

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Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarKedicik
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