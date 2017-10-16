Adnan Oktar'ın olay fotoğraflarına bomba yorum: Kıyamet yaklaştı

A9 TV'de yaptığı sohbetler ve kedicikleriyle ünlenen Adnan Oktar, yine adından söz ettirmeyi başardı. Adnan Oktar ve kediciklerinin yattaki pozlarına bir yorum da gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

AHİR ZAMANIN YAKLAŞTIĞININ KANITI GİBİ

Ahmet Hakan, köşesinde Adnan Oktar ve kediciklerinin yattaki pozları için şu sözlere yer verdi: Adnan Oktar ile ilgili kendisinin beklenen kurtarıcı Mehdi olabileceğine dair emarelerden söz eden Adnan Oktar Hocamız, Boğaz'da bir tekne gezisine katılmış. Adnan Oktar'ın tekne sefasından yansıyan şu fotoğrafa azıcık dikkatlice bakınca... Şunu söylemekten kendimi alıkoyamadım: " Adnan Oktar beklenen Mehdi midir bilmiyorum ama bu fotoğraflar ahir zamanın çok yaklaştığının kanıtı gibi."