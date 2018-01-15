Adnan Oktar'ın kediciği iç çamaşırıyla dans etti

A9 TV'de program yapan Adnan Oktar, kedicikleriyle yine adından söz ettirdi.
Dekolteli kıyafetlerine alışık olduğumuz kediciklerden biri bu sefer olayı abartıp iç çamaşırıyla çıktı.
ADNAN OKTAR GÖZÜNÜ AYIRMADI
Kediciklerden biri iç çamaşırının üzerine giydiği fantezi kıyafetiyle şaşırttı.
Kedicik bu kıyafetle dans edince Adnan Oktar gözünü ayırmadan izledi.
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