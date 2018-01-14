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Adnan Oktar'ın kediciği, ateşli iç çamaşırıyla dans etti

Yaptıkları danslarla gündemden düşmeyen Adnan Oktar'ın kedicikleri yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Kırmızı iç çamaşırlı kediciğin videosu olay yarattı

Adnan Oktar'ın kediciği, ateşli iç çamaşırıyla dans etti

Yaptıkları danslarla gündemden düşmeyen Adnan Oktar'ın kedicikleri yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Kırmızı iç çamaşırlı kediciğin videosu olay yarattı

14 Ocak 2018 Pazar 15:10
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A9 TV'de program yapan Adnan Oktar, kedicikleriyle yine adından söz ettirdi. Dekolteli kıyafetlerine alışık olduğumuz kediciklerden biri bu sefer olayı abartıp iç çamaşıryla çıktı.

ADNAN OKTAR GÖZÜNÜ AYIRMADI

Kediciklerden biri iç çamaşırının üzerine giydiği fantezi kıyafetiyle şoke etti. Kedicik bu kıyafetle dans edince Adnan Oktar gözünü ayırmadan izledi.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 15:16
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Adnan OktarKedicikKIRMIZI İÇ ÇAMAŞARIKırmızı Iç çamaşırlı Kedicik
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