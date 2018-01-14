Adnan Oktar'ın kediciği, ateşli iç çamaşırıyla dans etti

A9 TV'de program yapan Adnan Oktar, kedicikleriyle yine adından söz ettirdi. Dekolteli kıyafetlerine alışık olduğumuz kediciklerden biri bu sefer olayı abartıp iç çamaşıryla çıktı.

ADNAN OKTAR GÖZÜNÜ AYIRMADI

Kediciklerden biri iç çamaşırının üzerine giydiği fantezi kıyafetiyle şoke etti. Kedicik bu kıyafetle dans edince Adnan Oktar gözünü ayırmadan izledi.