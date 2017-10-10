Adnan Oktar'dan kadınlara çağrı: Dekolte giyinin

YAPTIĞI her hareketi olay olan Adnan Oktar bu sefer de kadınların giyimiyle alakalı açıklamalar yaptı. Oktar, kadınlara "Dekolte giyinin" dedi.
"KADINLAR ÖZGÜR YAŞASIN"
Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Adnan Oktar "Kadınlar rahatça dekolte giysin, makyaj yapsın, hayat enerjilerini yok etmek isteyenleri hiç ciddiye almasınlar, özgür yaşasınlar." notunu düştü.
İşte Adnan Oktar'ın o paylaşımı:
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