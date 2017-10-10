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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Adnan Oktar'dan kadınlara çağrı: Dekolte giyinin

A9 TV'de Kediciklerle yaptığı programla fenomen hale gelen Adnan Oktar, sosyal medyadan kadınlara, "Dekolte giyinin." diyerek çağrı yaptı

Adnan Oktar'dan kadınlara çağrı: Dekolte giyinin

A9 TV'de Kediciklerle yaptığı programla fenomen hale gelen Adnan Oktar, sosyal medyadan kadınlara, "Dekolte giyinin." diyerek çağrı yaptı

10 Ekim 2017 Salı 14:39
Adnan Oktar'dan kadınlara çağrı: Dekolte giyinin
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YAPTIĞI her hareketi olay olan  Adnan Oktar bu sefer de kadınların giyimiyle alakalı açıklamalar yaptı. Oktar, kadınlara "Dekolte giyinin" dedi.

"KADINLAR ÖZGÜR YAŞASIN"

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan  Adnan Oktar "Kadınlar rahatça dekolte giysin, makyaj yapsın, hayat enerjilerini yok etmek isteyenleri hiç ciddiye almasınlar, özgür yaşasınlar." notunu düştü.

İşte Adnan Oktar'ın o paylaşımı:

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