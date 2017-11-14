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Adnan Oktar abarttı! Tam 18 kedicik...

Karşısına 18 kediciği oturtup canlı yayın yapan Adnan Oktar'ın görüntüsünü izleyenler "Adnan Hoca olayı iyice abarttı" demekten kendini alamıyor

Adnan Oktar abarttı! Tam 18 kedicik...

Karşısına 18 kediciği oturtup canlı yayın yapan Adnan Oktar'ın görüntüsünü izleyenler "Adnan Hoca olayı iyice abarttı" demekten kendini alamıyor

14 Kasım 2017 Salı 17:17
Adnan Oktar abarttı! Tam 18 kedicik...
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KENDİ televizyon kanalında "Kediciklerim" dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar, olayı iyice abarttı. 
KARŞISINA 18 KEDİCİK OTURTTU 
Son programında 18 kediciği karşısına oturtup canlı yayın yapan Adnan Oktar, çaldırdığı müziklerle de kendine has üslubu ile dans etti.
"ADNAN HOCA OLAYI İYİCE ABARTTI" 
Sosyal medyada dolaşan bu görüntüleri izleyenler "Adnan Hoca olayı iyice abarttı" demekten kendini alamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarKedicikAdnan Hoca
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