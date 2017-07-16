Adnan Hoca'nın kediciğinden tangalı 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde ünlüler, sosyal medya hesaplarından kara günü anan paylaşımlar yaptı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da 15 Temmuz ile ilgili attığı tweet ile sosyal medyayı salladı.

KOMUFLAJ DESENLİ TANGASIYLA POZ VERDİ

Yenibirgazete'de yer alan habere göre Adnan Oktar'ın en ünlü kediciği olan Tülay Kumaşçı, havuz başında çekilmiş kamuflaj motifli tanga ve asker kepli fotoğrafının altına "#15TemmuzdaMilletOrduElele" hashtag'ini ekledi.

Tülay Kumaşçı binlerce beğeni alan tweet'ini kısa süre sonra kanldırdı.

İşte Tülay Kumaşçı'nın 15 Temmuz paylaşımı: