Adnan Hoca'nın kediciği Tülay Kumaşçı, Jelena Karleusa ile çıplak rekabete girdi

Elif Şahin / Medyafaresi.com

ADNAN Oktar’ın en popüler kediciği Tülay Kumaşçı son paylaşımı ile yine gündeme oturdu.

Yemek yaparken beyaz seksi önlüğü ile çekilen karesini yayınlayan Tülay Kumaşçı bu hareketiyle akıllara Jelena Karleusa'yı getirdi.

Karleusa geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında, "Yemeği bile topuklu ayakkabılarla, üstelik çıplak yapıyorum" açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Gözde kedicik Tülay Kumaşçı da bu sözlerden esinlenmiş olacak ki yarı çıplak görüntüsüyle yemek yaparken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Bunu görenler ise, " Tülay Kumaşçı ile Jelena yenge arasında çıplak rekabet başladı" demekten kendini alamadı.

İşte kediciğin olay pozu;